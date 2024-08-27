Згоріло 50 електрокарів: у США сталася масштабна пожежа на автозаводі (відео)

Пожежа на заводі Rivian знищила партію готової продукції, проте заводські цехи не постраждали. Наразі встановлюють причини займання.

Related video

Серйозна пожежа сталася на головному підприємстві Rivian у американському штаті Іллінойс. У ній постраждали 50 електрокарів, які тепер доведеться утилізувати. Про це повідомляє сайт Motor1.

Пожежа спалахнула на паркувальному майданчику, де зберігається готова продукція заводу. Поки що її причини не вдалося встановити.

Вогонь швидко розповсюдився по паркінгу з новенькими Rivian R1T та R1S. Пожежники приїхали досить швидко і завдяки їхнім діям вогонь не перекинувся на заводські цехи та був локалізований.

Утім, загасити електромобілі Rivian виявилося досить важко. Як відомо, під час горіння літій-іонних батарей виділяється величезна кількість кисню. Це збільшує температуру вогнища та не дає змоги швидко його загасити.

Важливо

Унікальний Ferrari 70-х за $3 мільйони згорів через незначну несправність (фото, відео)

Унаслідок пожежі 30 електричних Rivian повністю вигоріли — від них залишилися каркаси. Ще 20 автомобілів постраждали менше, але їх також доведеться утилізувати. Наразі ведеться розслідування, покликане визначити причини пожежі.

До речі, нещодавно після ДТП згорів унікальний колекційний спорткар Ford 70-х років.

Також Фокус розповідав про найпотужніший у світі електромобіль на 2107 сил.