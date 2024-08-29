Третій за місяць: новенький пікап Tesla Cybertruck згорів після ДТП (відео)

Електромобілі Tesla Cybertruck досить часто загоряються після ДТП, що вже призвело до жертв. У США почалося розслідування інцидентів.

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У США після аварії згорів електричний пікап Tesla Cybertruck. Це вже третій подібний інцидент із авто цієї моделі за останній місяць. Про це пише сайт Autoevolution.

ДТП сталася у штаті Техас. Електромобіль Tesla Cybertruck на великій швидкості влетів у пожежний гідрант. Невдовзі після удару з-під днища пікапу виринуло полум’я.

Пожежа почалася після зіткнення з пожежним гідрантом Фото: Скріншот

Скоріше за все, загорілася пошкоджена батарея електрокара. Хоча кузов Tesla Cybertruck виконаний із товстої сталі, яка витримує навіть обстріл, батарея виявилася не надто добре захищеною.

Усього зафіксовано три випадки пожежі Tesla Cybertruck після ДТП, причому всі випадки сталися за останній місяць та мали місце в Техасі. У одній із аварій загинув водій авто.

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Саме після смертельної ДТП Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почала розслідування. Враховуючи, що наразі випущено не так багато Tesla Cybertruck (приблизно 20-25 тисяч), частота загорянь авто турбує експертів.

Раніше у пожежі Tesla Cybertruck загинув водій

Як відомо, літій-іонні батареї електромобілів дуже важко загасити, адже при горінні відбувається реакція із виділенням великої кількості кисню, що підтримує полум’я та збільшує його температуру. Для гасіння електрокара потребується велика кількість води.

Між іншим, нещодавно в США сталася масштабна пожежа на заводі Rivian, у якій згоріли 50 електрокарів.

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