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Авто

В Україні презентували новий електричний пікап Tesla Cybertruck (фото)

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Фото: Тарас Брязгунов | Пікап Tesla Cyberctruck привезли зі США

Електричний пікап Tesla Cybertruck оснащений 600-сильною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с та проїхати 550 км без підзарядки.

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У Києві на фестивалі Cyberfest продемонстрували новий Tesla Cybertruck. Це перший електропікап, ввезений в Україну. На заході побував кореспондент Фокуса.

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Авто оснащене 600-сильною установкою
Фото: Тарас Брязгунов

Саме цей пікап Tesla Cybertruck нещодавно бачили у Рівному. Його довелося купувати у приватної особи, адже наразі модель не продається за межами США. За даними сайту Autogeek, вартість автомобіля склала 155 000 доларів, хоча новим він коштує $79 990.

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Запас ходу пікапа сягає 550 км
Фото: Тарас Брязгунов

До України привезли двомоторну версію, адже топовий тримоторний варіант Cyberbeast наразі дуже рідкісний та надзвичайно дорогий. Потужність електрокара становить 600 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 с та розвивати 210 км/год.

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Електромобіль Tesla Cybertruck оснащений батареєю ємністю 123 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 550 км.

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Кузов авто виготовлений з товстої сталі
Фото: Тарас Брязгунов

5,7-метровий пікап Tesla Cybertruck важить 3 тонни. Він виготовлений із товстої міцної сталі, яка витримує обстріл. Автомобіль отримав 35-дюймові шини, пневмопідвіску та керовані задні колеса.

До речі, недавно в Україну приїхав новий "Гелендваген". Позашляховик пропонують не лише в бензинових і дизельних версіях, але й у електричному варіанті.

Також Фокус розповідав, що в Німеччині бачили колекційні спорткари Porsche на українських номерах.