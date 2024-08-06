У Німеччині помітили рідкісні колекційні Porsche на українських номерах (фото)

У Німеччину приїхали рідкісні лімітовані купе Porsche 911 S/T та GT2 з України. Ексклюзивні спорткари зареєстровані в Дніпропетровській області.

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У німецькому Дюссельдорфі сфотографували раритетні Porsche 911. Колекційні спорткари мають українські номери. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Автівки зареєстровані в Дніпропетровській області Фото: supercars_ua

Якщо точніше, то в Porsche 911 номери Дніпропетровської області. Варто відзначити, що саме в Дніпрі є чимала колекція рідкісних Porsche та інших спортивних авто.

Porsche 911 S/T Фото: supercars_ua Фото: supercars_ua

Обидва спорткари дійсно рідкісні. Перший із них – новий Porsche 911 S/T 2024 року, виготовлений лімітованою серією з 1963 авто. Купе є стриманішою версією Porsche 911 GT3 без величезного антикрила.

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Porsche 911 S/T важить лише 1380 кг і оснащений високооборотною атмосферною оппозитною шісткою об’ємом 4,0 л та потужністю 525 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год.

Porsche 911 GT2 Фото: supercars_ua Фото: supercars_ua

Друге купе – ще більш рідкісний Porsche 911 GT2 2008 року (в кузові 997), який має і антикрило, і обвіс. Таких купе зібрали 1242. Спорткар оснащений 3,6-літровим 530-сильним турбомотором та здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 329 км/год.

До речі, в ці дні спорткар Porsche 911 Turbo відзначає свій 50-річний ювілей.

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