Пострадали 12 человек: винтажный спорткар за $1,4 миллиона устроил серьезное ДТП (видео)

Раритетный спорткар Lancia 037 врезался в толпу зрителей на автошоу. Шесть пострадавших попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Серьезная авария произошла во время шоу спортивных и эксклюзивных авто в Турине. В ДТП, вызванном водителем редкой Lancia 037, пострадали 12 зрителей. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

Инцидент имел место во время парада участников автошоу. Водитель раллийной Lancia 037 1982 года решил резко стартовать с пробуксовкой и спалить резину, однако потерял контроль над авто.

Спорткар Lancia пробил заграждение и врезался в толпу зрителей. К врачам обратились 12 человек: 6 из них увезли в больницу, остальным — оказали медицинскую помощь на месте ДТП. Известно, что серьезные травмы получила одна женщина — ей диагностировали перелом ноги и срочно прооперировали.

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У Lancia 037 повреждена передняя часть. Редкий итальянский спорткар нуждается в ремонте.

Всего изготовлено всего 20 раллийных Lancia 037 и сейчас их стоимость на аукционах достигает 1,4 миллиона долларов. В 1983 году спорткар отметился победой в чемпионате мира по ралли WRC, опередив знаменитый Audi Quattro.

Lancia 037 — успешная раллийная модель

Среднемоторное заднеприводное купе Lancia 037 имеет кузов из композитных материалов и весит всего 960 кг. Модель комплектовалась 2,0-литровыми турбомоторами мощностью от 255 до 325 л. с.

Между прочим, недавно в США после ДТП сгорел редкий кабриолет 1930-х годов за 2 миллиона долларов.

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