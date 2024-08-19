Раритет из 90-х: в Киеве заметили культовый итальянский спорткар (фото)

Lancia Delta HF Integrale — серийная версия прославленного раллийного авто, которое шесть раз выигрывало чемпионат мира. 200-сильный заряженный хэтчбек способен разогнаться до сотни за 5,7 с.

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В Киеве сфотографировали Lancia Delta HF Integrale 1991 года. Культовый заряженный хэтчбек является настоящим раритетом в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Delta HF Integrale является серийной версией раллийного авто Фото: Topcars UA

Lancia Delta HF Integrale считается предшественницей Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza STI. Это серийная версия легендарного раллийного авто, которое шесть раз подряд выигрывало чемпионат мира WRC.

В салоне хэтчбека установлены спортивные кресла и руль Фото: RM Sotheby's

Под капотом Lancia Delta HF Integrale установлена 2,0-литровая турбочетверка, которая конкретно в этом авто является 16-клапанной. Она развивает 200 л.с. и 298 Н∙м.

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С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Компактный хэтчбек имеет полный привод, а его подвеска и рулевое управление доработаны.

Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с Фото: Topcars UA

От стандартной Lancia Delta версию HF Integrale можно отличить по четырем круглым фарам, обвесу, воздухозаборнику на капоте и расширенным крыльям. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий спорткар Toyota 90-х с раллийными корнями.

Также Фокус рассказывал, что в столице засветился раритетный роскошный седан Lancia.