Раритет із 90-х: у Києві помітили культовий італійський спорткар (фото)

Lancia Delta HF Integrale — серійна версія уславленого ралійного авто, яке шість разів вигравало чемпіонат світу. 200-сильний заряджений хетчбек здатен розігнатися до сотні за 5,7 с.

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У Києві сфотографували Lancia Delta HF Integrale 1991 року. Культовий заряджений хетчбек є справжнім раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Delta HF Integrale є серійною версією ралійного авто Фото: Topcars UA

Lancia Delta HF Integrale вважається попередницею Mitsubishi Lancer Evolution та Subaru Impreza STI. Це серійна версія легендарного ралійного авто, яке шість разів поспіль вигравало чемпіонат світу WRC.

У салоні хетчбека встановлено спортивні крісла та кермо Фото: RM Sotheby's

Під капотом Lancia Delta HF Integrale встановлено 2,0-літрову турбочетвірку, яка конкретно в цьому авто є 16-клапанною. Вона розвиває 200 к. с. та 298 Н∙м.

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Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Компактний хетчбек має повний привід, а його підвіска та кермове управління доопрацьовані.

Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с Фото: Topcars UA

Від стандартної Lancia Delta версію HF Integrale можна відрізнити за чотирма круглими фарами, обвісом, повітрозабірником на капоті та розширеними крилами. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний спорткар Toyota 90-х із ралійним корінням.

Також Фокус розповідав, що в столиці засвітився раритетний розкішний седан Lancia.