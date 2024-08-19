Раритет із 90-х: у Києві помітили культовий італійський спорткар (фото)
Lancia Delta HF Integrale — серійна версія уславленого ралійного авто, яке шість разів вигравало чемпіонат світу. 200-сильний заряджений хетчбек здатен розігнатися до сотні за 5,7 с.
У Києві сфотографували Lancia Delta HF Integrale 1991 року. Культовий заряджений хетчбек є справжнім раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Lancia Delta HF Integrale вважається попередницею Mitsubishi Lancer Evolution та Subaru Impreza STI. Це серійна версія легендарного ралійного авто, яке шість разів поспіль вигравало чемпіонат світу WRC.
Під капотом Lancia Delta HF Integrale встановлено 2,0-літрову турбочетвірку, яка конкретно в цьому авто є 16-клапанною. Вона розвиває 200 к. с. та 298 Н∙м.Важливо
Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Компактний хетчбек має повний привід, а його підвіска та кермове управління доопрацьовані.
Від стандартної Lancia Delta версію HF Integrale можна відрізнити за чотирма круглими фарами, обвісом, повітрозабірником на капоті та розширеними крилами. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння.
До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний спорткар Toyota 90-х із ралійним корінням.
Також Фокус розповідав, що в столиці засвітився раритетний розкішний седан Lancia.