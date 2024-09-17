Постраждали 12 осіб: вінтажний спорткар за $1,4 мільйона влаштував серйозну ДТП (відео)

Раритетний спорткар Lancia 037 врізався у натовп глядачів на автошоу. Шість постраждалих потрапили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

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Серйозна аварія сталася під час шоу спортивних та ексклюзивних авто в Турині. У ДТП, спричиненому водієм рідкісної Lancia 037, постраждали 12 глядачів. Про це повідомляє італійське новинне агентство ANSA.

Інцидент мав місце під час параду учасників автошоу. Водій ралійної Lancia 037 1982 року вирішив різко стартувати з пробуксовкою та попалити гуму, проте втратив контроль над авто.

Спорткар Lancia пробив загородження та врізався у натовп глядачів. До лікарів звернулися 12 осіб: 6 із них відвезли до лікарні, решті — надали медичну допомогу на місці ДТП. Наразі відомо, що серйозні травми отримала одна жінка – їй діагностували перелом ноги та терміново прооперували.

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У Lancia 037 пошкоджено передню частину. Рідкісний італійський спорткар потребує ремонту.

Усього виготовлено лише 20 ралійних Lancia 037 і зараз їх вартість на аукціонах сягає 1,4 мільйона доларів. У 1983 році спорткар відзначився перемогою в чемпіонаті світу з ралі WRC, випередивши знаменитий Audi Quattro.

Lancia 037 — успішна ралійна модель

Середньомоторне задньопривідне купе Lancia 037 має кузов із композитних матеріалів та важить усього 960 кг. Модель комплектували 2,0-літровими турбомоторами потужністю від 255 до 325 к. с.

Між іншим, недавно в США після ДТП згорів рідкісний кабріолет 1930-х років за 2 мільйони доларів.

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