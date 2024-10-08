Зіткнулися 28 авто: у США сталася найбільша аварія в історії перегонів (відео)

Під час перегонів NASCAR у Талладезі після розвороту одного з авто на трасі утворився завал. У аварію потрапили 28 гонщиківів, сім з яких претендують на чемпіонство.

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У США під час етапу чемпіонату NASCAR сталася масштабна аварія. У ній зіткнулися одразу 28 автомобілів. Її відео опублікувала телекомпанія NBC.

Інцидент стався на треку в Талладезі (штат Алабама), який є одним із найшвидших у NASCAR. За п’ять кругів до фінішу одразу кілька гонщиків боролися за перемогу і були дуже близько один до одного.

Причиною аварії стало зіткнення двох Ford Mustang – Бред Кеселовскі зачепив задню частину авто Остіна Сіндріка, через що його розвернуло і в нього врізалися ще кілька машин.

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На трасі утворився завал, в який влітали інші авто. Загалом нарахували 28 учасників ДТП при тому, що всього на трасі було 40 машин. Це новий світовий рекорд – за понад сторічну історію автоперегонів таких масштабних зіткнень ще не фіксували. У американських ЗМІ уже назвали аварію The Big One ("Велика").

На щастя, ніхто з гонщиків не постраждав. Примітно, що в аварію потрапили одразу сім претендентів на чемпіонство в NASCAR, тому під кінець сезону в гоночній серії закручується інтрига.

До речі, нещодавно в Києві розбили в ДТП раритетний спорткар Chevrolet Corvette.

Також Фокус розповідав, що у старому гаражі виявили покинуте авто з NASCAR.