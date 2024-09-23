Розбитий раритет: у Києві потрапив у ДТП спорткар Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette C6 втратив керованість у повороті та злетів із дороги. Спортивне авто збило дерево, яке пошкодило його дах.

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У ДТП в Києві розбили Chevrolet Corvette. Культовий спорткар зазнав серйозних пошкоджень. Фото з місця аварії опублікували в Telegram-каналі "Реальний Київ".

Повідомляється, що ДТП мало місце на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі. У повороті водій Chevrolet Corvette не справився з керуванням і авто занесло. Спорткар врізався в дерево, яке завалилося йому на дах.

Спорткар зазнав серйозних ушкоджень Фото: Реальный Киев Одну особу шпиталізували Фото: Реальный Киев

У ДТП в Києві постраждала одна особа – її забрала швидка допомога. В Chevrolet Corvette серйозно пошкоджені дах, задня частина та двері багажника. Варто відзначити, що кузов авто виготовлений зі спцеіального пластику.

Цей Chevrolet Corvette належить до шостого покоління моделі. Такі спорткари випускали з 2004 по 2013 рік. Хоча всього зібрали понад 200 тисяч купе та кабріолетів, в Україні ця модель є раритетом, адже більшість авто продали в США.

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Chevrolet Corvette C6 комплектували двигунами V8 об’ємом 6,0 л (400 к. с.) та 6,2 л (430 та 630 к. с.) та 7,0 л (505 к. с.).

До речі, недавно в США згорів знаменитий лімітований суперкар Lamborghini.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили занедбану колекцію Corvette.