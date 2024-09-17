На аукціон виставили занедбану колекцію культових американських спорткарів (фото, відео)

У колекції зібрані Chevrolet Corvette, випущені з 1953 по 1991 рік. Серед них є рідкісні модифікації авто та спорткари із невеликим пробігом.

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У США на аукціон VanDerBrink виставили колекцію Chevrolet Corvette. Із молотка підуть понад два десятки спортивних авто різних років випуску. Про них розповіли на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette 1953 року

Колекцію Chevrolet Corvette зібрали друзі Білл та Боб. Рідкісні спорткари вони збирали упродовж 60 років.

Після смерті Білла його друг вирішив розпродати автомобілі. Усього на аукціон виставили 22 Chevrolet Corvette, випущених із 1953 по 1991 рік.

Chevrolet Corvette 1962 року Chevrolet Corvette 1963 року Chevrolet Corvette 1967 року з 390-сильним V8 Chevrolet Corvette 1969 року Chevrolet Corvette 1972 року Chevrolet Corvette 1991 року

Найціннішим є найперший Chevrolet Corvette 1953 року. До наших днів дійшло лише 225 таких кабріолети. Пробіг авто становить 53,5 тис. км.

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У колекції є одразу два рідкісних Chevrolet Corvette 1963 року, а також 375-сильна модель 1964 року з впорскуванням пального та пробігом усього 33,3 тис. км. Під капотом Chevrolet Corvette 1967 року встановлено 7,0-літровий 390-сильний V8.

Також зібрано чимало Chevrolet Corvette третього покоління (1968-1982 років) і кілька авто четвертої генерації кінця 80-х та початку 90-х.

Стан спорткарів різний. Деякі авто чудово збереглися, інші – потребують реставрації. Крім того, продадуть чимало двигунів, трансмісій та інших деталей для Chevrolet Corvette.

Раніше Фокус розповідав про Chevrolet Corvette 1976 року без пробігу.

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