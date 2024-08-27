Гість із 70-х: виявлено 48-річний Chevrolet Corvette без пробігу (фото)

Chevrolet Corvette Stingray майже півстоліття простояв у гаражі та не виїжджав на дороги. Культовий спорткар чудово зберігся і виглядає як новий.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили Chevrolet Corvette 1976 року в новому стані. Культовий спорткар ідеально зберігся — це капсула часу. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Фото: Bring a Trailer

Цей Chevrolet Corvette Stingray купили у 1976 році в Алабамі та з невідомих причин майже одразу поставили в гараж. Там автомобіль простояв до 2023 року. Він фактично без пробігу – на одометрі вказано 188 км.

Chevrolet Corvette чудово зберігся: його пластиковий кузов, шкіряний салон та силовий агрегат у гарному стані й навіть на днищі немає іржі. Залишилися всі оригінальні документи на авто.

Салон спорткара оздоблено шкірою Фото: Bring a Trailer

Під капотом Chevrolet Corvette 1976 року встановлено 5,7-літровий V8. Через паливну кризу 70-х та нові еконорми мотор було дефорсовано, тому він розвиває лише 180 к. с.

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Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год. Авто оснащене само блокувальним диференціалом, незалежною підвіскою та дисковими гальмами всіх коліс.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Комплектація Chevrolet Corvette доволі багата, за мірками 70-х – є підсилювач керма, електросклопідйомники, кондиціонер, радіо та 15-дюймові литі диски.

До речі, нещодавно в Україні знайшли капсулу часу Mercedes S-Class W140 90-х років.

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