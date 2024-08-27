Гость из 70-х: обнаружен 48-летний Chevrolet Corvette без пробега (фото)

Chevrolet Corvette Stingray почти полвека простоял в гараже и не выезжал на дороги. Культовый спорткар отлично сохранился и выглядит как новый.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили Chevrolet Corvette 1976 года в новом состоянии. Культовый спорткар идеально сохранился — это капсула времени. О нем рассказали на сайте аукциона.

Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Corvette Stingray купили в 1976 году в Алабаме и по неизвестным причинам почти сразу поставили в гараж. Там автомобиль простоял до 2023 года. Он фактически без пробега — на одометре указано 188 км.

Chevrolet Corvette прекрасно сохранился: его пластиковый кузов, кожаный салон и силовой агрегат в хорошем состоянии и даже на днище нет ржавчины. Остались все оригинальные документы на авто.

Салон спорткара отделан кожей Фото: Bring a Trailer

Под капотом Chevrolet Corvette 1976 года установлен 5,7-литровый V8. Из-за топливного кризиса 70-х и новых эконорм мотор был дефорсирован, поэтому развивает всего 180 л.с.

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С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Авто оснащено самоблокирующимся дифференциалом, независимой подвеской и дисковыми тормозами всех колес.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

Комплектация Chevrolet Corvette довольно богатая, по меркам 70-х — есть усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер, радио и 15-дюймовые литые диски.

Кстати, недавно в Украине нашли капсулу времени Mercedes S-Class W140 90-х годов.

Также Фокус рассказывал о культовом авто из фильма "Назад в будущее" в новом состоянии.