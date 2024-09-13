На аукціон виставили розкішне вінтажне авто Мадонни (фото)

Jaguar Mark X — флагманська модель марки у 60-х роках. Великий седан оснащений 265-сильною шісткою від знаменитого спорткара Jaguar E-Type.

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У Великій Британії на аукціон H&H Classics виставили Jaguar Mark X 1967 року. Класичний представницький седан належав Мадонні. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Мадонна влаштувала фотосесію в Jaguar Фото: H&H Classics Фото: H&H Classics

Мадонна вирішила купити Jaguar Mark X кілька років тому. Поп-діва навіть свого часу влаштувала фото сесію у салоні авто. Згодом співачка віддала автомобіль своєму сину Рокко Річі і той використовував його у якості повсякденного авто в Лондоні.

Седан оснащений 265-сильною шісткою Фото: H&H Classics

Для зірки Jaguar Mark X відреставрували – перефарбували кузов та оновили шкіряне оздоблення салону. Також встановили мультимедійну систему з невеликим дисплеєм на центральній панелі.

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Jaguar Mark X випускали з 1961 по 1970 рік: він був флагманом у лінійці марки та попередником моделі XJ. Великий 5,1-метровий седан комплектували шестициліндровими двигунами від культового спорткара Jaguar E-Type.

У салоні встановили сучасну мультимедійну систему Фото: H&H Classics

Авто Мадонни має 4,2-літровий двигун потужністю 265 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Максимальна швидкість становить 196 км/год. Седан отримав незалежну підвіску та дискові гальма всіх коліс.

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