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Авто

Мюнхенські шедеври: на продаж виставили колекцію вінтажних BMW за 2,5 мільйона євро (фото)

BMW 327/28, BMW 327, BMW M1, BMW M3, BMW M6
Фото: RM Sotheby's | BMW 327/28 1939 року з гоночним двигуном

У колеції Munich Masterpieces зібрані автомобілі та мотоцикли BMW, випущені з 1933 по 2005 рік. Вартість деяких моделей сягає 200–500 тисяч євро.

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У Мюнхені на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію класичних BMW. Із молотка підуть понад два десятки раритетних авто та мотоциклів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Колекція Munich Masterpieces ("Мюнхенські шедеври") нараховує 20 рідкісних автомобілів BMW та чотири мотоцикли, випущених із 1933 по 2005 рік. Загальна їхня вартість перевищує 2,5 мільйона євро.

BMW M1 1981 Fullscreen
Найдорожчим у колекції є суперкар BMW M1 1981 року
Фото: RM Sotheby's

Найдорожче авто в колекції — знаменитий суперкар BMW M1 1981 року з ексклюзивним забарвленням від художника Вальтера Маурера. За 277-сильне авто планують отримати 450–550 тис. євро. У 175–225 тис. євро оцінили родстер BMW Z8 2000 року з 400-сильним V8 від седана М5.

Найстаріше авто — мініатюрний BMW 3/20 1933 року. Цікаво, що на аукціон виставили одразу чотири раритетних спорткари BMW 327, причому один кабріолет має 80-сильний гоночний двигун, а три авто виготовлені вже після Другої світової війни в НДР (їх перейменували в EMW 327).

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BMW 3/20 1933 року — найстаріший у колекції
Фото: RM Sotheby's

До міжвоєнної епохи належать надзвичайно рідкісний кабріолет BMW 326 Roadster (виготовили лише 11 таких авто) та представницький BMW 335.

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Крім того, продають одразу три BMW 501/502 50-х, серед яких і раритетне купе (випущено 29 авто), BMW 3200 CS 1963 року з дизайном від Bertone та знаменитий 200-сильний спорткар BMW 3,0 CSL 1972 року.

BMW 326 Fullscreen
BMW 326 1937 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 335 1940 Fullscreen
BMW 335 1940 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 327 Fullscreen
BMW 327 1954 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 502 Coupe Fullscreen
BMW 502 Coupe 1955 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 3200 CS Fullscreen
BMW 3200 CS 1963 року
Фото: RM Sotheby's
BMW M3 E30 1988 Fullscreen
BMW M3 E30 1988 року
Фото: RM Sotheby's
BMW Z8 Fullscreen
BMW Z8 2000 року
Фото: RM Sotheby's
BMW M6 Fullscreen
BMW M6 2005 року
Фото: RM Sotheby's
BMW R69S Fullscreen
BMW R69S 1962 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 326
BMW 335 1940
BMW 327
BMW 502 Coupe
BMW 3200 CS
BMW M3 E30 1988
BMW Z8
BMW M6
BMW R69S

Сучасну епоху репрезентують культовий BMW M3 E30, а також туристичні купе BMW 850 Ci та M6 із 507-сильним V10. Мотоцикли BMW випущені в 50–70-х роках, а найціннішим із них є модель R69S 1962 року за 25 000 євро.

Тим часом на аукціон RM Sotheby's виставили і рідкісний старовинний електромобіль 1916 року.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде спортивне авто Містера Біна.