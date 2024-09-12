Мюнхенские шедевры: на продажу выставили коллекцию винтажных BMW за 2,5 миллиона евро (фото)

В коллеции Munich Masterpieces собраны автомобили и мотоциклы BMW, выпущенные с 1933 по 2005 год. Стоимость некоторых моделей достигает 200–500 тысяч евро.

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В Мюнхене на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию классических BMW. С молотка пойдут более двух десятков раритетных авто и мотоциклов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Коллекция Munich Masterpieces ("Мюнхенские шедевры") насчитывает 20 редких автомобилей BMW и четыре мотоцикла, выпущенных с 1933 по 2005 год. Общая их стоимость превышает 2,5 миллиона евро.

Самым дорогим в коллекции является суперкар BMW M1 1981 года Фото: RM Sotheby's

Самое дорогое авто в коллекции — знаменитый суперкар BMW M1 1981 года с эксклюзивной окраской от художника Вальтера Маурера. За 277-сильное авто планируют получить 450–550 тыс. евро. В 175–225 тыс. евро оценили родстер BMW Z8 2000 года с 400-сильным V8 от седана М5.

Самое старое авто — миниатюрный BMW 3/20 1933 года. Интересно, что на аукцион выставили сразу четыре раритетных спорткара BMW 327, причем один кабриолет имеет 80-сильный гоночный двигатель, а три авто изготовлены уже после Второй мировой войны в ГДР (их переименовали в EMW 327).

BMW 3/20 1933 года — самый старый в коллекции Фото: RM Sotheby's

К межвоенной эпохе относятся чрезвычайно редкий кабриолет BMW 326 Roadster (изготовили всего 11 таких авто) и представительный BMW 335.

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Кроме того, продаются сразу три BMW 501/502 50-х, среди которых и раритетное купе (выпущено 29 авто), BMW 3200 CS 1963 года с дизайном от Bertone и знаменитый 200-сильный спорткар BMW 3,0 CSL 1972 года.

BMW 326 1937 года Фото: RM Sotheby's BMW 335 1940 года Фото: RM Sotheby's BMW 327 1954 года Фото: RM Sotheby's BMW 502 Coupe 1955 года Фото: RM Sotheby's BMW 3200 CS 1963 года Фото: RM Sotheby's BMW M3 E30 1988 года Фото: RM Sotheby's BMW Z8 2000 года Фото: RM Sotheby's BMW M6 2005 года Фото: RM Sotheby's BMW R69S 1962 года Фото: RM Sotheby's

Современную эпоху представляют культовый BMW M3 E30, а также туристические купе BMW 850 Ci и M6 с 507-сильным V10. Мотоциклы BMW выпущены в 50–70-х годах, а самым ценным из них является модель R69S 1962 года за 25 000 евро.

Между прочим, на аукцион RM Sotheby's выставили и редкий старинный электромобиль 1916 года.

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