Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Мюнхенские шедевры: на продажу выставили коллекцию винтажных BMW за 2,5 миллиона евро (фото)

BMW 327/28, BMW 327, BMW M1, BMW M3, BMW M6
Фото: RM Sotheby's | BMW 327/28 1939 года с гоночным двигателем

В коллеции Munich Masterpieces собраны автомобили и мотоциклы BMW, выпущенные с 1933 по 2005 год. Стоимость некоторых моделей достигает 200–500 тысяч евро.

Related video

В Мюнхене на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию классических BMW. С молотка пойдут более двух десятков раритетных авто и мотоциклов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Коллекция Munich Masterpieces ("Мюнхенские шедевры") насчитывает 20 редких автомобилей BMW и четыре мотоцикла, выпущенных с 1933 по 2005 год. Общая их стоимость превышает 2,5 миллиона евро.

BMW M1 1981 Fullscreen
Самым дорогим в коллекции является суперкар BMW M1 1981 года
Фото: RM Sotheby's

Самое дорогое авто в коллекции — знаменитый суперкар BMW M1 1981 года с эксклюзивной окраской от художника Вальтера Маурера. За 277-сильное авто планируют получить 450–550 тыс. евро. В 175–225 тыс. евро оценили родстер BMW Z8 2000 года с 400-сильным V8 от седана М5.

Самое старое авто — миниатюрный BMW 3/20 1933 года. Интересно, что на аукцион выставили сразу четыре раритетных спорткара BMW 327, причем один кабриолет имеет 80-сильный гоночный двигатель, а три авто изготовлены уже после Второй мировой войны в ГДР (их переименовали в EMW 327).

BMW 3/20 1933 Fullscreen
BMW 3/20 1933 года — самый старый в коллекции
Фото: RM Sotheby's

К межвоенной эпохе относятся чрезвычайно редкий кабриолет BMW 326 Roadster (изготовили всего 11 таких авто) и представительный BMW 335.

Важно
Дышит огнем и напоминает истребитель: как выглядит самый необычный мотоцикл BMW (видео)
Дышит огнем и напоминает истребитель: как выглядит самый необычный мотоцикл BMW (видео)

Кроме того, продаются сразу три BMW 501/502 50-х, среди которых и раритетное купе (выпущено 29 авто), BMW 3200 CS 1963 года с дизайном от Bertone и знаменитый 200-сильный спорткар BMW 3,0 CSL 1972 года.

BMW 326 1937 года Fullscreen
BMW 326 1937 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 335 1940 года Fullscreen
BMW 335 1940 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 327 1954 года Fullscreen
BMW 327 1954 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 502 Coupe 1955 года Fullscreen
BMW 502 Coupe 1955 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 3200 CS 1963 года Fullscreen
BMW 3200 CS 1963 года
Фото: RM Sotheby's
BMW M3 E30 1988 года Fullscreen
BMW M3 E30 1988 года
Фото: RM Sotheby's
BMW Z8 2000 года Fullscreen
BMW Z8 2000 года
Фото: RM Sotheby's
BMW M6 2005 года Fullscreen
BMW M6 2005 года
Фото: RM Sotheby's
BMW R69S 1962 года Fullscreen
BMW R69S 1962 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 326 1937 года
BMW 335 1940 года
BMW 327 1954 года
BMW 502 Coupe 1955 года
BMW 3200 CS 1963 года
BMW M3 E30 1988 года
BMW Z8 2000 года
BMW M6 2005 года
BMW R69S 1962 года

Современную эпоху представляют культовый BMW M3 E30, а также туристические купе BMW 850 Ci и M6 с 507-сильным V10. Мотоциклы BMW выпущены в 50–70-х годах, а самым ценным из них является модель R69S 1962 года за 25 000 евро.

Между прочим, на аукцион RM Sotheby's выставили и редкий старинный электромобиль 1916 года.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет спортивное авто Мистера Бина.