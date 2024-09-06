Как у Эдисона и Рокфеллера: на аукцион выставили винтажный электрокар 1916 года (фото)

Старинный электрокар Detroit Electric Model 57 Brougham внешне напоминает карету. Он способен развить 32 км/ч и проехать 130 км без подзарядки.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили электромобиль Detroit Electric Model 57 Brougham 1916 года. За винтажное авто планируют получить от 85 000 до 115 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Электрокар напоминает карету Фото: RM Sotheby's

Мало кто знает, что электромобили выпускали более 100 лет назад, причем особенно массовыми они были в США. Спрос на них вырос во время Первой мировой войны, когда подорожало топливо. К тому же, бензиновые автомобили в то время не имели электростартера, поэтому их приходилось заводить ручкой ("кривым стартером"), что было довольно трудно.

Для управления авто установлен рычаг Фото: RM Sotheby's

К примеру, американская компания Detroit Electric, производила электромобили с 1907 года и со временем вышла на показатели 1000-2000 собранных авто в год. Всего она выпустила 13 000 машин и до появления Tesla считалась крупнейшим американским производителем электрокаров.

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Электромобили Detroit Electric были в семье изобретателя Томаса Эдисона, на них ездили миллионер Джон Д. Рокфеллер, жены Генри Форда и будущего президента США Двайта Эйзенхауэра.

В салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга Фото: RM Sotheby's

Электромобиль Detroit Electric Model 57 Brougham по дизайну напоминает карету. В его салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга. Для управления авто установлены рычаг и педали.

Небольшой электромотор разгоняет Detroit Electric Model 57 Brougham до 32 км/ч. Свинцовые батареи обеспечивают запас хода до 130 км. Винтажный электрокар отреставрирован до оригинального состояния.

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