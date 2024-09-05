Их выпустили всего 300: обнаружен редкий спорткар Ford 2000 года в новом состоянии (фото)

Ford Mustang SVT Cobra R — лимитированная спортивная версия модели. Купе получило 385-сильный V8, аэродинамический обвес и большое антикрыло.

Related video

В Великобритании обнаружили прекрасно сохранившийся Ford Mustang 2000 года в редкой заряженной версии SVT Cobra R. Таких автомобилей изготовили всего 300. О нем рассказали на сайте Bring a Trailer.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: Bring a Trailer

За 24 года этот Ford Mustang SVT Cobra R проехал всего 16 000 км и прекрасно сохранился. Также имеется вся оригинальная документация на авто. Примечательно, что большинство этих спорткаров продали в США, поэтому в Европе они являются большой редкостью.

Спорткар получил кресла Recaro Фото: Bring a Trailer

Ford Mustang SVT Cobra R — экстремальная заряженная версия модели с обвесом, выпуклым капотом и большим задним антикрылом. В салоне установлены спортивные кресла Recaro, а задних сидений нет.

Важно

Американская легенда: в Киеве засветился знаменитый спорткар 2000-х (фото)

Под капотом Ford Mustang SVT Cobra R установлен 5,4-литровый V8 мощностью 385 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Под капотом вситановили 385-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

В отличие от других Ford Mustang тех лет, вариант SVT Cobra R получил независимую заднюю подвеску, пружины Eibach и амортизаторы Bilstein. Кроме того, установлены увеличенные тормоза.

Кстати, недавно на аукцион выставили знаменитый Aston Martin Джеймса Бонда.

Также Фокус рассказывал о том, что с молотка уйдет большая заброшенная коллекция ретроавто.