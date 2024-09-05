Їх випустили лише 300: виявлено рідкісний спорткар Ford 2000 року в новому стані (фото)

Ford Mustang SVT Cobra R — лімітована спортивна версія моделі. Купе отримало 385-сильний V8, аеродинамічний обвіс та велике антикрило.

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У Великій Британії виявили чудово збережений Ford Mustang 2000 року в рідкісній зарядженій версії SVT Cobra R. Таких автомобілів виготовили лише 300. Про нього розповіли на сайті Bring a Trailer.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Bring a Trailer

За 24 роки цей Ford Mustang SVT Cobra R проїхав усього 16 000 км і чудово зберігся. Також є вся оригінальна документація на авто. Примітно, що більшість цих спорткарів продали в США, тому в Європі вони є великою рідкістю.

Спорткар отримав крісла Recaro Фото: Bring a Trailer

Ford Mustang SVT Cobra R – екстремальна заряджена версія моделі з обвісом, випуклим капотом та великим заднім антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro, а задніх сидінь немає.

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Під капотом Ford Mustang SVT Cobra R встановлено 5,4-літровий V8 потужністю 385 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

Під капотом вситановили 385-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

На відміну від інших Ford Mustang тих років, варіант SVT Cobra R отримав незалежну задню підвіску, пружини Eibach та амортизатори Bilstein. Крім того, встановлені збільшені гальма.

До речі, нещодавно на аукціон виставили знаменитий Aston Martin Джеймса Бонда.

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