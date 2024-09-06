Як у Едісона та Рокфеллера: на аукціон виставили вінтажний електрокар 1916 року (фото)

Старовинний електрокар Detroit Electric Model 57 Brougham зовні нагадує карету. Він здатен розвинути 32 км/год і проїхати 130 км без підзарядки.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили електромобіль Detroit Electric Model 57 Brougham 1916 року. За вінтажне авто планують отримати від 85 000 до 115 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Електрокар нагадує карету Фото: RM Sotheby's

Мало хто знає, що електромобілі випускали понад 100 років тому, причому особливо масововими вони були в США. Попит на них виріс під час Першої світової війни, коли подорожчало пальне. До того ж, бензинові автомобілі в той час не мали електростартера, тому їх доводилося заводити ручкою ("кривим стартером"), що було доволі важко.

Для керування авто встановлено важіль Фото: RM Sotheby's

Приміром, американська компанія Detroit Electric, виготовляла електромобілі з 1907 року і з часом вийшла на показники 1000-2000 зібраних авто на рік. Усього вона випустила 13 000 машин і до появи Tesla важалася найбільшим американським виробником електрокарів.

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Електромобілі Detroit Electric були в родині винахідника Томаса Едісона, на них їздили мільйонер Джон Д. Рокфеллер, дружини Генрі Форда та майбутнього президента США Двайта Ейзенхауера.

У салоні водій та пасажири сидять один напроти одного Фото: RM Sotheby's

Електромобіль Detroit Electric Model 57 Brougham за дизайном нагадує карету. У його салоні водій та пасажири сидять один напроти одного. Для керування авто встановлені важіль та педалі.

Невеликий електромотор розганяє Detroit Electric Model 57 Brougham до 32 км/год. Свинцеві батареї забезпечують запас ходу до 130 км. Вінтажний електрокар відреставрований до оригінального стану.

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