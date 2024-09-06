На продаж виставили унікальний роторний спорткар від українських майстрів (фото)

Proteros Blade Nagual вирізняється незвичним гранчастим дизайном. Спорткар оснащений роторним турбомотором потужністю 210 сил.

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В Україні продається спорткар Proteros Blade Nagual 2018 року. Автомобіль, який існує в одному-єдиному екземплярі, оцінили в $70 000. На унікальну машину звернув увагу американський сайт Carscoops.

Спорткар існує в єдиному екземплярі

Купе було створено в українському ательє Proteros Design. Назва авто перекладається, як "клинок Нагваля" (перевертня із міфології інків). У його основі лежить купе Mazda RX-7 другого покоління, проте кузов авто повністю новий.

Зовнішність Proteros Blade Nagual розробив стиліст Григ Тоболін. Його надихали Lamborghini Countach та Lancia Stratos, тому в дизайні переважають грані.

Ззаду встановлено загострений спойлер

Авто має клиноподібний силует із довгим капотом, високою віконною лінією та загостреним заднім спойлером. Звертають на себе увагу й оригінальні фари.

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Салон Mazda RX-7 не встигли змінити. Усередині встановлені лише крісла від сучаснішої моделі RX-8.

Авто оснащене роторно-поршневим двигуном

Український спорткар Proteros Blade Nagual оснащений 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном Ванкеля з турбонаддувом, який розвиває 210 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Авто дуже мало експлуатувалося – виїжджало на дороги кілька разів на рік. Його пробіг становить 112 тис. км.

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