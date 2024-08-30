Справжній унікум: у інтернеті показали маловідомий пікап Mazda з незвичним двигуном (фото)

Пікап Mazda REPU оснастили роторно-поршневим двигуном на 135 сил. Спортивна модель розвивала 160 км/год і сподобалася молоді, проте через паливну кризу її випуск припинили.

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Mazda прославилася своїми спортивними моделями з роторно-поршневими двигунами Ванкеля. Проте не всі знають, що такі мотори ставили й на більш утилітарні авто. 50 років тому дебютував перший і єдиний у світі роторний пікап. Про нього розповіли на сайті Motor1.

Паливна криза завадила успіху моделі Фото: Mazda

Mazda Rotary Pick-up, також відомий, як REPU (Rotary Engine Pick-up – пікап із роторним двигуном) створювали на початку 70-х, передусім, для американського ринку. Модель позиціонували, як більш спортивну молодіжну альтернативу традиційним компактним пікапам.

У основі авто лежав стандартний пікап Mazda B Series, який оснастили 1,3-літровим двороторним двигуном потужністю 135 к. с. Автомобіль був швидшим за "однокласників" — розганявся до 100 км/год за 9 с і розвивав 160 км/год.

Пікап мав досить якісний салон Фото: Mazda

Mazda REPU презентували в 1974 році й оригінальне авто знайшло прихильників серед молоді. Особливо його вподобали серфери та гонщики, адже пікап підходив для перевезення спорядження чи буксирування гоночної машини на причепі. До того ж, молодих водіїв приваблювали бадьорий високооборотний двигун і якісний салон.

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Саме в США за перший рік продали найбільше Mazda Rotary Pick-up – 14 336. Однак саме тоді почалася паливна криза, яка не дала розвинути успіх. Авто із середньою витратою бензину 14,3 л/100 км різко втратило в популярності. До того ж, двигун Ванкеля виявився ненадійним.

135-сильний роторно-поршневий двигун вирізнявся бадьорим характером Фото: Wikipedia

Не допомогла навіть перемога в цілодобовому ралі SCCA Mojave. Випуск Mazda Rotary Pick-up довелося призупиняти через те, що на складах дилерів зібралося чимало непроданих пікапів. У 1976 році реалізували лише 632 авто, тому через рік виробництво роторної моделі припинили. Mazda REPU так і залишився єдиним в історії пікапом із двигуном Ванкеля.

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