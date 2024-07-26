Непримітна капсула часу: виявлено 40-річний седан Mazda без пробігу (фото)

Mazda 626 ніколи не стояла на обліку і не отримувала номери. Седан чудово зберігся і має вигляд нового авто.

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У Кракові виставили на продаж Mazda 626 1983 року. Непоказний, на перший погляд, седан оцінили в 19 100 євро, хоча зазвичай подібні авто коштують менш, ніж 1000 євро. Про автомобіль розповіли на eBay.

Седан оснащений 2,0-літровим двигуном Фото: Ebay

Справа в тому, що ця Mazda 626 другого покоління – капсула часу в новому стані. На одометрі автомобіля висвічується пробіг 255 км.

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Седан Mazda 626 GLS була доставлена дилеру зі Швейцарії, проте її так і не продали і ніколи не реєстрували. Тривалий час авто зберігалося в гаражі, а вже в наші дні його викупили та перевезли до Польщі.

Авто оснащене магнітолою і електроприводом дзеркал Фото: Ebay

Mazda 626 1983 року має вигляд нового авто. Кузов та салон седана в ідеальному стані. Він зберіг рідні лакофарбове покриття, велюрове внутрішнє оздоблення та шини, є і оригінальна документація на машину.

Салон автомобіля чудово зберігся Фото: Ebay

Mazda 626 GLS оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль укомплектований магнітолою з радіо та електроприводом дзеркал.

До речі, нещодавно в США була виявлена капсула часу Toyota Land Cruiser 100 90-х.

Також Фокус розповідав, що в старому сараї знайшли культовий американський спорткар 70-х.