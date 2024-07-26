Неприметная капсула времени: обнаружен 40-летний седан Mazda без пробега (фото)

Mazda 626 никогда не стояла на учете и не получала номера. Седан прекрасно сохранился и имеет вид нового авто.

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В Кракове выставили на продажу Mazda 626 1983 года. Невзрачный, на первый взгляд, седан оценили в 19 100 евро, хотя обычно подобные авто стоят менее 1000 евро. Об автомобиле рассказали на eBay.

Седан оснащен 2,0-литровым двигателем Фото: Ebay

Дело в том, что эта Mazda 626 второго поколения — капсула времени в новом состоянии. На одометре автомобиля высвечивается пробег 255 км.

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Седан Mazda 626 GLS был доставлен дилеру из Швейцарии, однако его так и не продали и никогда не регистрировали. Долгое время авто хранилось в гараже, а уже в наши дни его выкупили и перевезли в Польшу.

Авто оснащено магнитолой и электроприводом зеркал Фото: Ebay

Mazda 626 1983 года имеет вид нового авто. Кузов и салон седана в идеальном состоянии. Он сохранил родные лакокрасочное покрытие, велюровую внутреннюю отделку и шины, есть и оригинальная документация на машину.

Салон автомобиля прекрасно сохранился Фото: Ebay

Mazda 626 GLS оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Автомобиль укомплектован магнитолой с радио и электроприводом зеркал.

Кстати, недавно в США была обнаружена капсула времени Toyota Land Cruiser 100 90-х.

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