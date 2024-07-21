Заброшенное сокровище: в США в сарае обнаружен культовый спорткар 70-х за $125 000 (видео)

Изготовили только 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird. Обтекаемый спорткар является серийной версией гоночного авто из NASCAR и стал одной из первых серийных моделей с антикрылом.

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В США обнаружили заброшенный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитый спорткар не один год ржавел в старом сарае. Ему посвятили видео на Youtube-канале Car Show Reporter.

Plymouth Superbird был одним из первых серийных авто с антикрылом Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird давно не выезжал на дороги. Его кузов заржавел, выдвижные фары не работают, а внутренняя отделка разорвана.

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Конечно, редкий автомобиль нуждается в реставрации и с этой целью ему ищут нового владельца. Цена Plymouth Superbird 1970 года составляет 125 000 долларов.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Такая стоимость не удивляет, ведь в хорошем состоянии Plymouth Road Runner Superbird стоят от $200 000, а цена отдельных экземпляров может достигать миллиона долларов.

Под капотом установлен 7,2-литровый 390-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что Plymouth Superbird очень ценятся коллекционерами. Это одна из первых серийных моделей с антикрылом.

Цена Plymouth Superbird может достигать миллиона долларов Фото: Mecum

Plymouth Road Runner Superbird создали для гонок NASCAR. Их правила требовали наличия серийных версий гоночных авто. Всего выпустили всего 1920 этих обтекаемых купе.

Plymouth Superbird 1970 года комплектовали двигателями V8 мощностью до 425 сил. Конкретно это авто оснащено 7,2-литровой восьмеркой на 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Новое купе было способно разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и развивать скорость более 230 км/ч.

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