Заброшенное сокровище: в США в сарае обнаружен культовый спорткар 70-х за $125 000 (видео)
Изготовили только 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird. Обтекаемый спорткар является серийной версией гоночного авто из NASCAR и стал одной из первых серийных моделей с антикрылом.
В США обнаружили заброшенный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитый спорткар не один год ржавел в старом сарае. Ему посвятили видео на Youtube-канале Car Show Reporter.
Plymouth Superbird давно не выезжал на дороги. Его кузов заржавел, выдвижные фары не работают, а внутренняя отделка разорвана.Важно
Конечно, редкий автомобиль нуждается в реставрации и с этой целью ему ищут нового владельца. Цена Plymouth Superbird 1970 года составляет 125 000 долларов.
Такая стоимость не удивляет, ведь в хорошем состоянии Plymouth Road Runner Superbird стоят от $200 000, а цена отдельных экземпляров может достигать миллиона долларов.
Дело в том, что Plymouth Superbird очень ценятся коллекционерами. Это одна из первых серийных моделей с антикрылом.
Plymouth Road Runner Superbird создали для гонок NASCAR. Их правила требовали наличия серийных версий гоночных авто. Всего выпустили всего 1920 этих обтекаемых купе.
Plymouth Superbird 1970 года комплектовали двигателями V8 мощностью до 425 сил. Конкретно это авто оснащено 7,2-литровой восьмеркой на 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Новое купе было способно разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и развивать скорость более 230 км/ч.
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