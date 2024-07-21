Занедбаний скарб: у США в сараї виявлено культовий спорткар 70-х за $125 000 (відео)

Виготовили лише 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird. Обтічний спорткар є серійною версією гоночного авто з NASCAR і став однією з перших серійних моделей із антикрилом.

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У США виявили покинутий Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знаменитий спорткар не один рік іржавів у старому сараї. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Car Show Reporter.

Plymouth Superbird був одним із перших серійних авто з антикрилом Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird давно не виїжджав на дороги. Його кузов заіржавів, висувні фари не працюють, а внутрішнє оздоблення розірване.

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Звісно, рідкісний автомобіль потребує реставрації і з цією метою йому шукають нового власника. Ціна Plymouth Superbird 1970 року становить 125 000 доларів.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Така вартість не дивує, адже у гарному стані Plymouth Road Runner Superbird коштують від $200 000, а ціна окремих екземплярів може сягати мільйона доларів.

Під капотом встановлено 7,2-літровий 390-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Справа в тім, що Plymouth Superbird дуже цінуються колекціонерами. Це одна із перших серійних моделей з антикрилом.

Ціна Plymouth Superbird може сягати мільйона доларів Фото: Mecum

Plymouth Road Runner Superbird створили для перегонів NASCAR. Їх правила вимагали наявності серійних версій гоночних авто. Усього випустили лише 1920 цих обтічних купе.

Plymouth Superbird 1970 року комплектували двигунами V8 потужністю до 425 сил. Конкретно це авто оснащене 7,2-літровою вісімкою на 390 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Новим купе було здатне розганятися до 100 км/год за 5,9 с і розвивати швидкість понад 230 км/год.

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