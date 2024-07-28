Старий 30-річний спорткар Mazda продали за ціною нового Porsche Macan (фото)

Купе Mazda RX-7 — знаменита модель 90-х із нестандартним роторно-поршневим двигуном. Мотор оснашений турбонаддувом і розвиває 255 к. с., що дозволяє розганятися до 250 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе Mazda RX-7 1994 року. За нього отримали 83 888 доларів — як за новий Porsche Macan. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Купе вирізняється обтічним дизайном Фото: Bring a Trailer

Роторний спорткар Mazda RX-7 цінується колекціонерами, проте зазвичай дешевший. Висока ціна даного авто обумовлена тим, що це капсула часу. За 30 років Mazda проїхала всього 12 800 км.

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Автомобіль чудово зберігся. Лакофарбове покриття на кузові в чудовому стані і навіть днище чисте і без іржі.

Салон Mazda RX-7 чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Салон Mazda RX-7 виглядає як новий. Він оздоблений шкірою, а педалі прикрашені металічними накладками. Спорткар оснащений кондиціонером, круїз-контролем, люком та акустикою Bose з CD-плеєром.

Купе Mazda RX-7 має нестандартний силовий агрегат — оснащене 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном Ванкеля з турбонаддувом. Він розвиває 255 к. с. та працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП.

Спорткар оснащений роторно-поршневим двигуном Фото: Bring a Trailer

Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Покращити керованість Mazda RX-7 покликаний самоблокувальний диференціал.

До речі, недавно виявили Mazda 626 1983 року без пробігу і в новому стані. Авто ніколи не отримувало номери.

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