Старий 30-річний спорткар Mazda продали за ціною нового Porsche Macan (фото)
Купе Mazda RX-7 — знаменита модель 90-х із нестандартним роторно-поршневим двигуном. Мотор оснашений турбонаддувом і розвиває 255 к. с., що дозволяє розганятися до 250 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе Mazda RX-7 1994 року. За нього отримали 83 888 доларів — як за новий Porsche Macan. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.
Роторний спорткар Mazda RX-7 цінується колекціонерами, проте зазвичай дешевший. Висока ціна даного авто обумовлена тим, що це капсула часу. За 30 років Mazda проїхала всього 12 800 км.Важливо
Автомобіль чудово зберігся. Лакофарбове покриття на кузові в чудовому стані і навіть днище чисте і без іржі.
Салон Mazda RX-7 виглядає як новий. Він оздоблений шкірою, а педалі прикрашені металічними накладками. Спорткар оснащений кондиціонером, круїз-контролем, люком та акустикою Bose з CD-плеєром.
Купе Mazda RX-7 має нестандартний силовий агрегат — оснащене 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном Ванкеля з турбонаддувом. Він розвиває 255 к. с. та працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП.
Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Покращити керованість Mazda RX-7 покликаний самоблокувальний диференціал.
До речі, недавно виявили Mazda 626 1983 року без пробігу і в новому стані. Авто ніколи не отримувало номери.
Також Фокус розповідав про новий економічний кросовер Mazda із двигуном від Toyota RAV4.