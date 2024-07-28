Старый 30-летний спорткар Mazda продали по цене нового Porsche Macan (фото)
Купе Mazda RX-7 — знаменитая модель 90-х с нестандартным роторно-поршневым двигателем. Мотор оснащен турбонаддувом и развивает 255 л. с., что позволяет разгоняться до 250 км/ч.
В США на аукционе Bring a Trailer продали купе Mazda RX-7 1994 года. За него получили 83 888 долларов — как за новый Porsche Macan. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.
Роторный спорткар Mazda RX-7 ценится коллекционерами, однако обычно дешевле. Высокая цена данного авто обусловлена тем, что это капсула времени. За 30 лет Mazda проехала всего 12 800 км.Важно
Автомобиль прекрасно сохранился. Лакокрасочное покрытие на кузове в отличном состоянии и даже днище чистое и без ржавчины.
Салон Mazda RX-7 выглядит как новый. Он отделан кожей, а педали украшены металлическими накладками. Спорткар оснащен кондиционером, круиз-контролем, люком и акустикой Bose с CD-плеером.
Купе Mazda RX-7 имеет нестандартный силовой агрегат — оснащено 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем Ванкеля с турбонаддувом. Он развивает 255 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП.
Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Улучшить управляемость Mazda RX-7 призван самоблокирующийся дифференциал.
Кстати, недавно обнаружили Mazda 626 1983 года без пробега и в новом состоянии. Авто никогда не получало номера.
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