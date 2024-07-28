Старый 30-летний спорткар Mazda продали по цене нового Porsche Macan (фото)

Купе Mazda RX-7 — знаменитая модель 90-х с нестандартным роторно-поршневым двигателем. Мотор оснащен турбонаддувом и развивает 255 л. с., что позволяет разгоняться до 250 км/ч.

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Купе отличается обтекаемым дизайном Фото: Bring a Trailer

Роторный спорткар Mazda RX-7 ценится коллекционерами, однако обычно дешевле. Высокая цена данного авто обусловлена тем, что это капсула времени. За 30 лет Mazda проехала всего 12 800 км.

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Автомобиль прекрасно сохранился. Лакокрасочное покрытие на кузове в отличном состоянии и даже днище чистое и без ржавчины.

Салон Mazda RX-7 прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Салон Mazda RX-7 выглядит как новый. Он отделан кожей, а педали украшены металлическими накладками. Спорткар оснащен кондиционером, круиз-контролем, люком и акустикой Bose с CD-плеером.

Купе Mazda RX-7 имеет нестандартный силовой агрегат — оснащено 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем Ванкеля с турбонаддувом. Он развивает 255 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП.

Спорткар оснащен роторно-поршневым двигателем Фото: Bring a Trailer

Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Улучшить управляемость Mazda RX-7 призван самоблокирующийся дифференциал.

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