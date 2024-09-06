На продажу выставили уникальный роторный спорткар от украинских мастеров (фото)
Proteros Blade Nagual отличается необычным граненым дизайном. Спорткар оснащен роторным турбомотором мощностью 210 сил.
В Украине продается спорткар Proteros Blade Nagual 2018 года. Автомобиль, который существует в одном-единственном экземпляре, оценили в $70 000. На уникальную машину обратил внимание американский сайт Carscoops.
Купе было создано в украинском ателье Proteros Design. Название авто переводится, как "клинок Нагваля" (оборотня из мифологии инков). В его основе лежит купе Mazda RX-7 второго поколения, однако кузов авто полностью новый.
Внешность Proteros Blade Nagual разработал стилист Григ Тоболин. Его вдохновляли Lamborghini Countach и Lancia Stratos, поэтому в дизайне преобладают грани.
Авто имеет клиновидный силуэт с длинным капотом, высокой оконной линией и заостренным задним спойлером. Обращают на себя внимание и оригинальные фары.
Салон Mazda RX-7 не успели изменить. Внутри установлены лишь кресла от более современной модели RX-8.
Украинский спорткар Proteros Blade Nagual оснащен 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем Ванкеля с турбонаддувом, который развивает 210 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.
Авто очень мало эксплуатировалось — выезжало на дороги несколько раз в год. Его пробег составляет 112 тыс. км.
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