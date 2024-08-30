Дихає вогнем і нагадує винищувач: який вигляд має найнезвичніший мотоцикл BMW (відео)

Мотоцикл BMW R 1200 R отримав алюмінієвий обтікач у стилістиці винищувача Spitfire. Новий вихлоп байка вміє випускати полум'я.

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У Швейцарії створили незвичний мотоцикл Spitfire. Він стилізований під однойменний британський винищувач Другої світової війни. Про це розповідає сайт Rideapart.

Незвичний проєкт втілили у життя в швейцарському ательє VTR Customs. У його основі лежить мотоцикл BMW R 1200 R 2017 року.

Байк отримав обтікач у стилістиці винищувача Supermarine Spitfire

Кастомайзери надихалися знаменитим винищувачем Supermarine Spitfire і створили для байка спеціальний обтікач із полірованого алюмінію, який імітує фюзеляж британського літака.

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Саме завдяки ньому мотоцикл має нестандартний вигляд. Його висота зменшена всього до 890 мм і навіть довелося вкорочувати підвіску. Крім того, були встановлені циферблати приладів від справжнього Supermarine Spitfire.

У основі мотоцикла лежить BMW R 1200 R

Потужність 1,17-літрового двигуна BMW R 1200 R збільшили до 170 к. с., а масу байка знизили до 205 кг. Створений у VTR Customs вихлоп вміє випускати вогонь, що й недивно, адже Spitfire перекладається, як "вогнедишний".

Мотоцикл Spitfire існує в єдиному екземплярі та є частим гостем на байк-шоу. Його можуть продати новому власнику, але вартість чимала – $89 000.

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