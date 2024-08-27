Ціна як у iPhone і запас ходу 600 км: дебютував найдешевший у світі електробайк (відео)

Ola Roadster — легкий електричний мотоцикл для молоді вартістю від 895 доларів. Запас ходу байка сягає 600 км.

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Індійський виробник недорогих електроскутерів Ola Electric презентував свій перший мотоцикл Roadster. Він надійде в продаж з жовтня 2025 року та стане найдешевшим електробайком у світі. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Ola Roadster – легкий молодіжний електромотоцикл із модним нині рубаним дизайном. Його планують продавати і за межами Індії – він стане першою експортною моделлю марки.

Ціна Ola Roadster стартує з $895

Електричний мотоцикл Ola Roadster запропонують у трьох модифікаціях. Базовий варіант Roadster X коштуватиме всього 74 999 рупій ($895) – на рівні iPhone. Він зможе розвивати 124 км/год та долати 200 км без підзарядки.

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"Середній" варіант ціною від $1250 (104 999 рупій) розганяється до 126 км/год і може бути оснащений батареями ємністю 2,5, 4,5 або 6 кВт∙год. У останньому випадку запас ходу електробайка сягне 600 км.

Топова версія Ola Roadster Pro за 2387 доларів (199 999 рупій) також здатна проїхати 600 км на одному заряді, але при цьому швидша – розвиває до 194 км/год. Крім того, її оснастили 10-дюймовим дисплеєм.

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