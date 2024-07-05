Новий китайський мотоцикл виявився дешевим клоном Harley-Davidson (фото)

Новий Jonway V-5 дуже нагадує американські Harley-Davidson Road Glide і Indian Chieftain. Утім, китайський мотоцикл значно дешевший та менш потужний.

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Китайський виробник мототехніки Jonway готує нову модель V-5. Туристичний мотоцикл невдовзі вийде на ринок та буде коштувати приблизно 6-7 тис. доларів. Його зображення та подробиці з'явилися на сайті Rideapart.

Дизайн створено під впливом Harley-Davidson Road Glide і Indian Chieftain

Новий Jonway V-5 має знайомий вигляд, адже дуже нагадує американські турери Harley-Davidson Road Glide та Indian Chieftain. У нього схожий обтікач, краплеподібний бензобак та великі задні багажники (загальним об’ємом 18 л). Звісно ж, у оздобленні використано чимало хрому.

Мотоцикл оснастили комфортабельним шкіряним кріслом. Оснащення включає світлодіодну оптику та ABS.

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Як і Harley-Davidson, мотоцикл Jonway V-5 оснащуватимуть двигунами V-Twin, проте вони значно менші, аніж у американських байків. Запропонують мотори рідинного охолодження об’ємом 250 куб. см (25 к. с.) і 400 куб. см (38 к. с.).

Байк отримав двигуни об"ємом 250 і 400 куб. см

Обидві версії отримали 6-ступінчасту механічну КПП. Потужніший варіант важить 209 кг і здатен розвинути швидкість до 140 км/год.

До речі, свій перший мотоцикл недавно показав концерн Great Wall. Це теж туристична модель, але скопійована з Honda.

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