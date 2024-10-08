Столкнулись 28 авто: в США произошла крупнейшая авария в истории гонок (видео)

Во время гонки NASCAR в Талладезе после разворота одного из авто на трассе образовался завал. В аварию попали 28 гонщиков, семь из которых претендуют на чемпионство.

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В США во время этапа чемпионата NASCAR произошла масштабная авария. В ней столкнулись сразу 28 автомобилей. Ее видео опубликовала телекомпания NBC.

Инцидент произошел на треке в Талладезе (штат Алабама), который является одним из самых быстрых в NASCAR. За пять кругов до финиша сразу несколько гонщиков боролись за победу и были очень близко друг к другу.

Причиной аварии стало столкновение двух Ford Mustang — Брэд Кеселовски зацепил заднюю часть авто Остина Синдрика, из-за чего его развернуло и в него врезались еще несколько машин.

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На трассе образовался завал, в который влетали другие авто. Всего насчитали 28 участников ДТП при том, что всего на трассе было 40 машин. Это новый мировой рекорд — за более чем столетнюю историю автогонок таких масштабных столкновений еще не фиксировали. В американских СМИ уже назвали аварию The Big One ("Большая").

К счастью, никто из гонщиков не пострадал. Примечательно, что в аварию попали сразу семь претендентов на чемпионство в NASCAR, поэтому под конец сезона в гоночной серии закручивается интрига.

Кстати, недавно в Киеве разбили в ДТП раритетный спорткар Chevrolet Corvette.

Также Фокус рассказывал, что в старом гараже обнаружили заброшенное авто из NASCAR.