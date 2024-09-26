Прославленное гоночное авто за $300000 почти полвека простояло заброшенным в гараже (видео)

Dodge Charger доминировали в гонках NASCAR в 70-х годах, поэтому сейчас очень ценятся коллекционерами. Их стоимость иногда достигает полумиллиона долларов.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Charger 1971 года в гоночной версии. Знаменитое спортивное авто не эксплуатировалось 47 лет. О находке рассказал в видео на Youtube блогер David W.

Авто не эксплуатировалось с 1977 года Фото: скриншот / YouTube

Этот Dodge Charger — настоящая гоночная легенда, ведь он участвовал в знаменитых гонках NASCAR. В конце 60-х и в начале 70-х Dodge Charger успешно выступали в этой серии и получили пять чемпионских титулов.

Конкретно этот Dodge Charger принадлежал команде Petty Enterprises, основанной семикратным чемпионом NASCAR Ричардом Петти. Впрочем, за рулем авто выступал не он, а гонщики Джонни Рэй и Тони Беттенхаузен.

Dodge Charger нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger участвовал в соревнованиях пока в 1977 году во время гонки в Талладезе у него не взорвался двигатель. После этого авто списали и со временем оно оказалось в сарае в штате Огайо.

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За 47 лет простоя в авто местами потрескалась краска и появилась ржавчина. К тому же, Dodge Charger не имеет двигателя — после взрыва 7,0-литровый V8 Hemi мощностью примерно 500 сил сняли и утилизировали.

Гоночные Dodge Charger очень ценятся коллекционерами Фото: скриншот / YouTube

Однако даже без мотора этот Dodge Charger 1971 года является очень ценным. Сейчас такие авто являются раритетом и чрезвычайно дорогие. К примеру, Dodge Charger Ричарда Петти недавно продали за 490 000 долларов, а другие авто стоят $200 000 — 300 000.

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