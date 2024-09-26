Уславлене гоночне авто за $300000 майже пів століття простояло занедбаним у гаражі (відео)

Dodge Charger домінували в перегонах NASCAR у 70-х роках, тому зараз дуже цінуються колекціонерами. Їх вартість подекуди сягає півмільйона доларів.

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У США виявили занедбаний Dodge Charger 1971 року в гоночній версії. Знамените спортивне авто не експлуатувалося 47 років. Про знахідку розповів у відео на Youtube блогер David W.

Авто не експлуатувалося з 1977 року Фото: скриншот / YouTube

Цей Dodge Charger – справжня гоночна легенда, адже він брав участь у знаменитих перегонах NASCAR. У кінці 60-х та на початку 70-х Dodge Charger успішно виступали в цій серії та здобули п’ять чемпіонських титулів.

Конкретно цей Dodge Charger належав команді Petty Enterprises, заснованій семиразовим чемпіоном NASCAR Річардом Петті. Утім, за кермом авто виступав не він, а гонщики Джонні Рей та Тоні Беттенхаузен.

Dodge Charger потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger брав участь у змаганнях поки в 1977 році під час перегонів у Талладезі у нього не вибухнув двигун. Після цього авто списали і з часом воно опинилося в сараї у штаті Огайо.

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За 47 років простою в авто місцями потріскалася фарба та з’явилася іржа. До того ж, Dodge Charger не має двигуна – після вибуху 7,0-літровий V8 Hemi потужністю приблизно 500 сил зняли та утилізували.

Гоночні Dodge Charger дуже цінуються колекціонерами Фото: скриншот / YouTube

Проте навіть без мотора цей Dodge Charger 1971 року є дуже цінним. Зараз такі авто є раритетом і надзвичайно дорогі. Приміром, Dodge Charger Річарда Петті недавно продали за 490 000 доларів, а інші авто коштують $200 000 — 300 000.

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