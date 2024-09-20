Знаменитий американський спорткар 70-х виявлений покинутим у старому гаражі (фото)

Виготовлено лише 1286 купе Pontiac Firebird Trans Am із 7,5-літровим 300-сильним V8. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 7,6 с і розвинути понад 200 км/год.

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У США виявили занедбаний Pontiac Firebird 1972 року. Культове спортивне авто десятиріччями стояло в гаражі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Pontiac Firebird Trans Am виявили на фермі в штаті Мічиган. Пробіг авто становить усього 41,5 тис. км, проте його стан залишає бажати кращого.

Pontiac Firebird Trans Am потребує реставрації Фото: Ebay

Кузов спорткара покритий іржею, а в його салоні пошкоджено оздоблення. Двигун Pontiac Firebird не заводиться, та й кондиціонер не працює. Зате продавець стверджує, що авто на 100% оригінальне і дуже рідкісне.

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Річ у тім, що Pontiac Firebird Trans Am оснащений величезним 7,5-літровим V8 потужністю 300 сил. У 1972 році виготовили лише 1286 таких авто. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП він міг розганятися до 100 км/год за 7,6 с і розвивати швидкість понад 200 км/год.

У салоні пошкоджено оздоблення Фото: Ebay Під капотом встановлено 7,5-літровий 300-сильний V8 Фото: Ebay

Тепер для Pontiac Firebird Trans Am шукають нового власника, який відреставрує рідкісний автомобіль. У гарному стані подібні спорткари коштують від 50 000 до 100 000 доларів.

До речі, недавно в США виявили знаменитий спорткар Plymouth Barracuda Hemi за $350 000, який 47 років простояв у гаражі.

Також Фокус розповідав про Pontiac Firebird 1976 року в новому стані.