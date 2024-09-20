Знаменитий американський спорткар 70-х виявлений покинутим у старому гаражі (фото)
Виготовлено лише 1286 купе Pontiac Firebird Trans Am із 7,5-літровим 300-сильним V8. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 7,6 с і розвинути понад 200 км/год.
У США виявили занедбаний Pontiac Firebird 1972 року. Культове спортивне авто десятиріччями стояло в гаражі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.
Цей Pontiac Firebird Trans Am виявили на фермі в штаті Мічиган. Пробіг авто становить усього 41,5 тис. км, проте його стан залишає бажати кращого.
Кузов спорткара покритий іржею, а в його салоні пошкоджено оздоблення. Двигун Pontiac Firebird не заводиться, та й кондиціонер не працює. Зате продавець стверджує, що авто на 100% оригінальне і дуже рідкісне.Важливо
Річ у тім, що Pontiac Firebird Trans Am оснащений величезним 7,5-літровим V8 потужністю 300 сил. У 1972 році виготовили лише 1286 таких авто. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП він міг розганятися до 100 км/год за 7,6 с і розвивати швидкість понад 200 км/год.
Тепер для Pontiac Firebird Trans Am шукають нового власника, який відреставрує рідкісний автомобіль. У гарному стані подібні спорткари коштують від 50 000 до 100 000 доларів.
До речі, недавно в США виявили знаменитий спорткар Plymouth Barracuda Hemi за $350 000, який 47 років простояв у гаражі.
Також Фокус розповідав про Pontiac Firebird 1976 року в новому стані.