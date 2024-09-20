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Авто

Знаменитий американський спорткар 70-х виявлений покинутим у старому гаражі (фото)

Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am
Фото: Ebay | Pontiac Firebird 1972 року тривалий час іржавів у гаражі

Виготовлено лише 1286 купе Pontiac Firebird Trans Am із 7,5-літровим 300-сильним V8. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 7,6 с і розвинути понад 200 км/год.

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У США виявили занедбаний Pontiac Firebird 1972 року. Культове спортивне авто десятиріччями стояло в гаражі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Pontiac Firebird Trans Am виявили на фермі в штаті Мічиган. Пробіг авто становить усього 41,5 тис. км, проте його стан залишає бажати кращого.

Pontiac Firebird Trans Am, Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird Fullscreen
Pontiac Firebird Trans Am потребує реставрації
Фото: Ebay

Кузов спорткара покритий іржею, а в його салоні пошкоджено оздоблення. Двигун Pontiac Firebird не заводиться, та й кондиціонер не працює. Зате продавець стверджує, що авто на 100% оригінальне і дуже рідкісне.

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Річ у тім, що Pontiac Firebird Trans Am оснащений величезним 7,5-літровим V8 потужністю 300 сил. У 1972 році виготовили лише 1286 таких авто. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП він міг розганятися до 100 км/год за 7,6 с і розвивати швидкість понад 200 км/год.

Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
У салоні пошкоджено оздоблення
Фото: Ebay
Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Під капотом встановлено 7,5-літровий 300-сильний V8
Фото: Ebay

Тепер для Pontiac Firebird Trans Am шукають нового власника, який відреставрує рідкісний автомобіль. У гарному стані подібні спорткари коштують від 50 000 до 100 000 доларів.

До речі, недавно в США виявили знаменитий спорткар Plymouth Barracuda Hemi за $350 000, який 47 років простояв у гаражі.

Також Фокус розповідав про Pontiac Firebird 1976 року в новому стані.