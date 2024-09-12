Зірка 70-х: виявлено культовий 48-річний спорткар зі США у новому стані (фото)

Виготовили лише 2500 купе Pontiac Firebird Trans Am у лімітованій версії SE 50th Anniversary Edition. Спорткар оснащений 185-сильним V8 і автоматичною КПП.

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У Каліфорнії знайшли ідеально збережений Pontiac Firebird 1976 року. Знамените спортивне авто за майже півстоліття проїхало всього 4985 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Випущено лише 2500 Pontiac Firebird Trans Am у версії SE 50th Anniversary Edition Фото: Ebay

Цей Pontiac Firebird Trans Am мав кількох власників і всі вони дуже мало експлуатували авто. Приміром, за останні 22 роки його пробіг склав усього 70 км.

Перший власник зі штату Огайо, скоріше за все, зберігав автомобіль для перепродажу. Він обрав Pontiac Firebird Trans Am у лімітованій версії SE 50th Anniversary Edition. Таких купе, присвячених 50-річчю Pontiac, виготовили лише 2500.

Спорткар чудово зберігся Фото: Ebay

До того ж, американець багато укомплектував Pontiac Firebird – є кондиціонер, круїз-контроль, магнітола, 15-дюймові диски та зображення фенікса на капоті.

Pontiac Firebird Trans Am у чудовому стані, а недавно він пройшов чистку та детейлінг. Збережені всі оригінальні документи на автомобіль із 1976 року. Не дивно, що зараз спорткар оцінили в 135 000 доларів.

Під капотом встановлено 185-сильний V8 Фото: Ebay

Під капотом Pontiac Firebird 1976 року встановлено 6,6-літровий V8 потужністю 185 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

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