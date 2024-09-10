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Авто

Стояв 34 роки в гаражі: виявлено культовий американський спорткар 90-х без пробігу (фото)

Chevrolet Camaro 1990, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro IROC Z28
Chevrolet Camaro стояв у гаражі з 1990 року

Chevrolet Camaro IROC Z28 — раритетна заряджена версія моделі. Спорткар оснащений 5,7-літровим 245-сильним V8 і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с.

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У США знайшли Chevrolet Camaro 1990 року в новому стані. Знаменитий спорткар простояв понад три десятиліття в гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Chevrolet Camaro IROC Z28 поставили в підвал у штаті Огайо одразу після придбання. Річ у тім, що власник хотів зберегти рідкісну лімітовану модель, аби потім дорожче її перепродати.

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Chevrolet Camaro ідеально зберігся

Утім, із невідомих причин на продаж Chevrolet Camaro виставили лише зараз, коли перший власник помер і його племінник отримав автомобіль у спадок.

На одометрі Chevrolet Camaro висвічується "калібрувальний" пробіг 6,3 милі (10 км). Автомобіль виявили під чохлом та на домкратах.

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Chevrolet Camaro IROC Z28 чудово зберігся і новий власник планує лише помити авто та замінити робочі рідини. Після цього спорткар планують демонструвати на різноманітних автошоу в США.

Chevrolet Camaro IROC Z28, Chevrolet Camaro 1990, Chevrolet Camaro Fullscreen
Chevrolet Camaro IROC Z28 — рідкісна заряджена версія моделі

Купе Chevrolet Camaro IROC Z28 – заряджена версія моделі із 5,7-літровим V8 потужністю 245 к. с., спортивною підвіскою та аеродинамічним обвісом. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с, а його максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, недавно виявили знаменитий Chevrolet Impala 1996 року в новому стані.

Також Фокус розповідав, що культовий Dodge 70-х простояв 40 років занедбаним.