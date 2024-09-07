Гість із 90-х: виявлено культове спортивне авто з США у новому стані (фото)

Chevrolet Impala SS — заряджена версія седана з 5,7-літровим 260-сильним V8 від Corvette. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 7 с і розвинути 233 км/год.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили ідеально збережений Chevrolet Impala 1996 року. Знаменитий спортивний седан проїхав лише 1445 км. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Спортивний седан чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Цей Chevrolet Impala SS був придбаний у 1997 році в штаті Нью-Гемпшир про що свідчать збережені документи. До 2022 року седан перебував у одного власника. Авто дуже мало експлуатувалося та зберігалося в гаражі.

Салон Chevrolet Impala SS оздоблено шкірою Фото: Bring a Trailer

Седан Chevrolet Impala SS чудово зберігся і виглядає, як новий. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані. До того ж, автомобіль доволі багато оснащений: його салон оздоблено шкірою, є кондиціонер, 17-дюймові диски, електропривід сидінь та аудіосистема з CD-плеєром.

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Такий Chevrolet Impala SS дуже цінується колекціонерами, адже це остання заряджена версія моделі із заднім приводом та потужним V8. Її 5,7-літровий 260-сильний мотор запозичили в Chevrolet Corvette.

Під капотом встановлено 260-сильний V8 від Chevrolet Corvette Фото: Bring a Trailer

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП Chevrolet Impala SS здатна розігнатися до сотні за 7 с і розвинути 233 км/год. Для покращення керованості встановили самоблокувальний диференціал.

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