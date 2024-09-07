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Авто

Гість із 90-х: виявлено культове спортивне авто з США у новому стані (фото)

Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1996, седан Chevrolet
Фото: Bring a Trailer | Chevrolet Impala SS проїхав усього 1445 км

Chevrolet Impala SS — заряджена версія седана з 5,7-літровим 260-сильним V8 від Corvette. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 7 с і розвинути 233 км/год.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили ідеально збережений Chevrolet Impala 1996 року. Знаменитий спортивний седан проїхав лише 1445 км. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Chevrolet Impala 1996, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, седан Chevrolet Fullscreen
Спортивний седан чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Цей Chevrolet Impala SS був придбаний у 1997 році в штаті Нью-Гемпшир про що свідчать збережені документи. До 2022 року седан перебував у одного власника. Авто дуже мало експлуатувалося та зберігалося в гаражі.

салон Chevrolet Impala 1996, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, седан Chevrolet Fullscreen
Салон Chevrolet Impala SS оздоблено шкірою
Фото: Bring a Trailer

Седан Chevrolet Impala SS чудово зберігся і виглядає, як новий. Його кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані. До того ж, автомобіль доволі багато оснащений: його салон оздоблено шкірою, є кондиціонер, 17-дюймові диски, електропривід сидінь та аудіосистема з CD-плеєром.

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Такий Chevrolet Impala SS дуже цінується колекціонерами, адже це остання заряджена версія моделі із заднім приводом та потужним V8. Її 5,7-літровий 260-сильний мотор запозичили в Chevrolet Corvette.

Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1996, седан Chevrolet Fullscreen
Під капотом встановлено 260-сильний V8 від Chevrolet Corvette
Фото: Bring a Trailer

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП Chevrolet Impala SS здатна розігнатися до сотні за 7 с і розвинути 233 км/год. Для покращення керованості встановили самоблокувальний диференціал.

До речі, недавно в Києві виявили чудово збережений спортивний седан Volvo 1997 року.

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