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Авто

Гость из 90-х: обнаружено культовое спортивное авто из США в новом состоянии (фото)

Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1996, седан Chevrolet
Фото: Bring a Trailer | Chevrolet Impala SS проехал всего 1445 км

Chevrolet Impala SS — заряженная версия седана с 5,7-литровым 260-сильным V8 от Corvette. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 7 с и развить 233 км/ч.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили идеально сохранившийся Chevrolet Impala 1996 года. Знаменитый спортивный седан проехал всего 1445 км. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Chevrolet Impala 1996, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala, седан Chevrolet Fullscreen
Спортивный седан прекрасно сохранился
Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Impala SS был приобретен в 1997 году в штате Нью-Гемпшир о чем свидетельствуют сохранившиеся документы. До 2022 года седан находился у одного владельца. Авто очень мало эксплуатировалось и хранилось в гараже.

салон Chevrolet Impala 1996 года, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, седан Chevrolet Fullscreen
Салон Chevrolet Impala SS отделан кожей
Фото: Bring a Trailer

Седан Chevrolet Impala SS прекрасно сохранился и выглядит, как новый. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии. К тому же, автомобиль довольно богато оснащен: его салон отделан кожей, есть кондиционер, 17-дюймовые диски, электропривод сидений и аудиосистема с CD-плеером.

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Такой Chevrolet Impala SS очень ценится коллекционерами, ведь это последняя заряженная версия модели с задним приводом и мощным V8. Ее 5,7-литровый 260-сильный мотор позаимствовали у Chevrolet Corvette.

Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1996, седан Chevrolet Fullscreen
Под капотом установлен 260-сильный V8 от Chevrolet Corvette
Фото: Bring a Trailer

С 4-ступенчатой автоматической КПП Chevrolet Impala SS способна разогнаться до сотни за 7 с и развить 233 км/ч. Для улучшения управляемости установили самоблокирующийся дифференциал.

Кстати, недавно в Киеве обнаружили прекрасно сохранившийся спортивный седан Volvo 1997 года.

Также Фокус рассказывал о редком Ford Mustang 2000 года в новом состоянии.