Гость из 90-х: обнаружено культовое спортивное авто из США в новом состоянии (фото)

Chevrolet Impala SS — заряженная версия седана с 5,7-литровым 260-сильным V8 от Corvette. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 7 с и развить 233 км/ч.

Related video

В США на аукцион Bring a Trailer выставили идеально сохранившийся Chevrolet Impala 1996 года. Знаменитый спортивный седан проехал всего 1445 км. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Спортивный седан прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Этот Chevrolet Impala SS был приобретен в 1997 году в штате Нью-Гемпшир о чем свидетельствуют сохранившиеся документы. До 2022 года седан находился у одного владельца. Авто очень мало эксплуатировалось и хранилось в гараже.

Салон Chevrolet Impala SS отделан кожей Фото: Bring a Trailer

Седан Chevrolet Impala SS прекрасно сохранился и выглядит, как новый. Его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии. К тому же, автомобиль довольно богато оснащен: его салон отделан кожей, есть кондиционер, 17-дюймовые диски, электропривод сидений и аудиосистема с CD-плеером.

Важно

Легенда 90-х: в Украине обнаружили идеально сохранившийся Mercedes S-Class W140 (фото)

Такой Chevrolet Impala SS очень ценится коллекционерами, ведь это последняя заряженная версия модели с задним приводом и мощным V8. Ее 5,7-литровый 260-сильный мотор позаимствовали у Chevrolet Corvette.

Под капотом установлен 260-сильный V8 от Chevrolet Corvette Фото: Bring a Trailer

С 4-ступенчатой автоматической КПП Chevrolet Impala SS способна разогнаться до сотни за 7 с и развить 233 км/ч. Для улучшения управляемости установили самоблокирующийся дифференциал.

Кстати, недавно в Киеве обнаружили прекрасно сохранившийся спортивный седан Volvo 1997 года.

Также Фокус рассказывал о редком Ford Mustang 2000 года в новом состоянии.