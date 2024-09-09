Знамените американське авто 70-х простояло 40 років покинутим у гаражі (відео)

Dodge Challenger першого покоління — культова спортивна модель 70-х. Автомобіль оснащений 275-сильним V8 і новим міг розігнатися до сотні за 7,4 с.

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У США виявили занедбаний Dodge Challenger 1970 року. Знаменитий спорткар чотири десятиліття не виїжджав на дороги. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Авто зберігалося в старому сараї Фото: скриншот / YouTube

Цей Dodge Challenger зі штату Пенсільванія стояв у гаражі з 1984 року. На початку 90-х його спробували повернути до життя, проте спроба завести авто закінчилася поломкою масляного насоса, який зруйнував колінчастий вал двигуна. Після цього мотор зняли, а авто знову покинули.

Внутрішнє оздоблення зіпсували миші Фото: скриншот / YouTube

Проблеми Dodge Challenger не обмежуються несправним двигуном. Його крила та днища проіржавіли до дірок, а внутрішнє оздоблення пошматували миші.

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Утім, спортивне авто все ж планують відновити і вже відмили його від бруду. Його можуть обладнати сучасним двигуном, або ж відремонтувати оригінальний V8.

Заводський цех це купе Dodge Challenger 1970 року покинуло із 5,6-літровою 275-сильною вісімкою та 3-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до сотні за 7,4 с та розвинути 200 км/год. Спорткар оснастили спортивним вихлопом, капотом з повітрозабірниками та 15-дюймовими дисками.

Між іншим, недавно розкішний седан Chrysler 1955 року завели після 30 років простою.

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