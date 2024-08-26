Раритети на $500 000: виявлено покинуту колекцію вінтажних Ford Mustang (відео)

Три колекційні Ford Mustang 20 років стояли покинутими в гаражі, але досить непогано збереглися. Усі авто оснащені великими V8 потужністю понад 300 сил.

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У США знайшли справжній скарб – покинуті Ford Mustang 60-х та 70-х років у рідкісних заряджених версіях. Загальна вартість автомобілів становить приблизно 500 000 доларів. Про знахідку розповів у відео на Youtube блогер Джон Клей Вулф.

Ford Mustang Boss 429 1969 року Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Три раритетних колекційних Ford Mustang припадали пилом у гаражі в містечку Глен Роуз (штат Техас). Вони непогано збереглися. Вдалося встановити, що рідкісні спорт кари не виїжджали на дороги 20 років.

Найціннішим у колекції є Ford Mustang Boss 429 1969 року із пробігом усього 46 тис. км. Зараз середня вартість таких авто перевищує 300 000 доларів, а екземпляри в ідеальному стані продають і за 500-600 тисяч.

Ford Mustang CobraJet 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 429 – серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR. Він оснащений 7,0-літровим 375-сильним V8 і здатен розігнатися до сотні за 6,8 с та розвинути понад 200 км/год. У 1969 році виготовили лише 854 таких купе.

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Цей же двигун на 375 сил встановлений і на Ford Mustang 1971 року у версії CobraJet. Із них розгін до 100 км/год займає 5,8 с. Таких спорткарів виготовили лише 815 і зараз ціна Ford Mustang CobraJet сягає $100 000. На відміну від двох інших авто, цей спорткар одразу завівся.

Ford Mustang Boss 351 1971 року менш рідкісний за побратимів – 1806 випущених авто. Він і дешевший: середня ціна становить 80 000 доларів. Спорткар отримав 5,8-літровий V8 на 330 к. с. і оскільки він легший за Boss 429 і Cobra Jet, то стартує 5,8 с до сотні.

Між іншим, недавно на звалищі виявили колекційні американські авто 70-х років.

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