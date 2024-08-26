Раритеты на $500 000: обнаружена заброшенная коллекция винтажных Ford Mustang (видео)

Три коллекционных Ford Mustang 20 лет стояли заброшенными в гараже, но довольно неплохо сохранились. Все авто оснащены большими V8 мощностью более 300 сил.

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В США нашли настоящее сокровище — заброшенные Ford Mustang 60-х и 70-х годов в редких заряженных версиях. Общая стоимость автомобилей составляет примерно 500 000 долларов. О находке рассказал в видео на Youtube блогер Джон Клей Вулф.

Ford Mustang Boss 429 1969 года Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Три раритетных коллекционных Ford Mustang пылились в гараже в городке Глен Роуз (штат Техас). Они неплохо сохранились. Удалось установить, что редкие спорт кары не выезжали на дороги 20 лет.

Самым ценным в коллекции является Ford Mustang Boss 429 1969 года с пробегом всего 46 тыс. км. Сейчас средняя стоимость таких авто превышает 300 000 долларов, а экземпляры в идеальном состоянии продают и за 500-600 тысяч.

Ford Mustang CobraJet 1971 года Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 429 — серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Он оснащен 7,0-литровым 375-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 6,8 с и развить более 200 км/ч. В 1969 году изготовили всего 854 таких купе.

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Этот же двигатель на 375 сил установлен и на Ford Mustang 1971 года в версии CobraJet. Из них разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с. Таких спорткаров изготовили всего 815 и сейчас цена Ford Mustang CobraJet достигает $100 000. В отличие от двух других авто, этот спорткар сразу завелся.

Ford Mustang Boss 351 1971 года менее редкий, чем собратья — 1806 выпущенных авто. Он и дешевле: средняя цена составляет 80 000 долларов. Спорткар получил 5,8-литровый V8 на 330 л. с. и поскольку он легче Boss 429 и Cobra Jet, то стартует 5,8 с до сотни.

Между прочим, недавно на свалке обнаружили коллекционные американские авто 70-х годов.

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