Редчайший коллекционный Ford Mustang 46 лет простоял в заброшенном сарае (видео)

Всего выпустили меньше двух тысяч Ford Mustang Boss 351. Автомобиль оснащен мощным 330-сильным V8.

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В США в старом сарае среди мусора нашли настоящий раритет – Ford Mustang Boss 351 1971 года. Редкий спортивный автомобиль не выезжал на дороги целых 46 лет. Видео об интересной находке появилось на Youtube-канале Auto Archaeology.

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[ + – ] Ford Mustang Boss 351 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 5,8 с Фото: Ford

Ford Mustang Boss 351 – лимитированная заряженная версия купе. Ее выпускали исключительно в 1971 году и всего собрали только 1806 таких авто. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Главная особенность Boss 351 – более мощный 5,8-литровый двигатель на 330 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе разгонялось до 100 км/ч за 5,8 с, а 400 м с места преодолевало за 14 с. Максимальная скорость составляла 188 км/ч.

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Кроме того, автомобиль получил спортивную подвеску и усиленные тормоза. Отличить его от стандартного Ford Mustang 1971 года можно по воздухозаборникам на капоте и заднему спойлеру.

[ + – ] За 46 лет Ford Mustang проехал всего 74 300 км

Конкретно у этого Ford Mustang Boss 351 был только один владелец. Он ездил на машине пять лет, но в 1976 году прекратил эксплуатацию слишком "прожорливого" авто из-за стремительного подорожания топлива.

Автомобиль сейчас в полуразобраном виде и покрыт слоем пыли, но хорошо сохранился и на нем практически нет ржавчины. Пробег Ford Mustang – 74 300 км.

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