Рідкісний колекційний Ford Mustang 46 років простояв у занедбаному сараї (відео)

Загалом випустили менше двох тисяч Ford Mustang Boss 351. Автомобіль оснащений потужним 330-сильним V8.

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У США у старому сараї серед сміття знайшли справжній раритет — Ford Mustang Boss 351 1971 року. Рідкісний спортивний автомобіль не виїжджав на дороги цілих 46 років. Відео про цікаву знахідку з'явилося на Youtube-каналі Auto Archaeology.

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[ + – ] Ford Mustang Boss 351 здатний розігнатися до 100 км/год лише за 5,8 с Фото: Ford

Ford Mustang Boss 351 — лімітована заряджена версія купе. Її випускали виключно у 1971 році та всього зібрали лише 1806 таких авто. Нині вони дуже цінуються колекціонерами.

Головна особливість Boss 351 — потужніший 5,8-літровий двигун на 330 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП купе розганялося до 100 км/год за 5,8 с, а 400 м з місця долало за 14 с. Максимальна швидкість становила 188 км/год.

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Крім того, автомобіль отримав спортивну підвіску та посилені гальма. Відрізнити його від стандартного Ford Mustang 1971 можна по повітрозабірниках на капоті і задньому спойлеру.

[ + – ] За 46 років Ford Mustang проїхав лише 74 300 км.

Саме у цього Ford Mustang Boss 351 був лише один власник. Він їздив на машині п'ять років, але в 1976 році припинив експлуатацію занадто "ненажерливого" авто через стрімке подорожчання палива.

Автомобіль зараз у напіврозібраному вигляді та покритий шаром пилу, але добре зберігся і на ньому практично немає іржі. Пробіг Ford Mustang — 74300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Aston Martin Шона Коннері. Саме на такому авто актор їздив у фільмах про Джеймса Бонда.