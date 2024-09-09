Знаменитое американское авто 70-х простояло 40 лет брошенным в гараже (видео)

Dodge Challenger первого поколения — культовая спортивная модель 70-х. Автомобиль оснащен 275-сильным V8 и новым мог разогнаться до сотни за 7,4 с.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Challenger 1970 года. Знаменитый спорткар четыре десятилетия не выезжал на дороги. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Авто хранилось в старом сарае Фото: скриншот / YouTube

Этот Dodge Challenger из штата Пенсильвания стоял в гараже с 1984 года. В начале 90-х его попытались вернуть к жизни, однако попытка завести авто закончилась поломкой масляного насоса, который разрушил коленчатый вал двигателя. После этого мотор сняли, а авто снова бросили.

Внутреннее убранство испортили мыши Фото: скриншот / YouTube

Проблемы Dodge Challenger не ограничиваются неисправным двигателем. Его крылья и днища проржавели до дыр, а внутреннюю отделку разорвали мыши.

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Гость из 90-х: обнаружено культовое спортивное авто из США в новом состоянии (фото)

Впрочем, спортивное авто все же планируют восстановить и уже отмыли его от грязи. Его могут оборудовать современным двигателем, или же отремонтировать оригинальный V8.

Заводской цех это купе Dodge Challenger 1970 года покинуло с 5,6-литровой 275-сильной восьмеркой и 3-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до сотни за 7,4 с и развить 200 км/ч. Спорткар оснастили спортивным выхлопом, капотом с воздухозаборниками и 15-дюймовыми дисками.

Между прочим, недавно роскошный седан Chrysler 1955 года завели после 30 лет простоя.

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