Американское качество: роскошный Chrysler 50-х завелся после 30 лет простоя (видео)
Chrysler Imperial долгое время был флагманской моделью американской марки. Роскошный седан оснащен 250-сильным V8 Hemi и автоматической КПП.
В США смогли вернуть к жизни Chrysler Imperial 1955 года. Роскошный седан последние 30 лет простоял в гараже и не выезжал на дороги. Ему посвятили видео на Youtube-канале Dead Dodge Garage.
Этот Chrysler Imperial обнаружили в штате Вашингтон. Поскольку автомобиль хранился в помещении, то его состояние довольно неплохое. Хотя краска местами потрескалась, но ржавчины на кузове нет. Салон нуждается в чистке и местами повреждена отделка.
А вот двигатель Chrysler Imperial сохранился довольно неплохо и его удалось завести после ремонта системы зажигания и подачи топлива, хотя из выхлопной системы повалил густой дым.
Седан Chrysler Imperial 1955 года оснащен 5,4-литровым 250-сильным V8 Hemi и 2-ступенчатой автоматической КПП. Всего было выпущено 7840 таких седанов.
Роскошный 5,7-метровый седан был флагманом американской марки. В 1955 году его комплектовали кондиционером, усилителем руля, электроприводами стеклоподъемников и сидений.
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