Искал 6 лет: владелец нашел угнанный спорткар Porsche за $200 000 (фото)

Раритетный Porsche 911 Turbo угнали в 2018 году. Спорткар длительное время простоял на улице, поэтому покрылся слоем грязи и песка, а в его салоне появилась плесень.

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В Саудовской Аравии обнаружили заброшенный Porsche 911 Turbo 90-х годов. Оказалось, что редкое спортивное авто похищено шесть лет назад и его до сих пор ищет владелец. Об этом рассказал в Reddit его друг.

Коллекционный Porsche 911 Turbo в 993 кузове исчез в 2018 году. Сразу найти спорткар не удалось, однако его владелец не опускал руки. Недавно авто обнаружили на парковке возле заброшенного СТО в Саудовской Аравии.

В салоне Porsche 911 Turbo появилась плесень Фото: Reddit Спорткар нуждается в реставрации Фото: Reddit

Состояние Porsche 993 Turbo далеко от идеального. Машина покрыта слоем пыли, песка и грязи, а в кожаном салоне появилась плесень.

К тому же, спорткар побывал в ДТП, о чем свидетельствует треснувший задний бампер. Впрочем, силовой агрегат и ходовая целы и невредимы, поэтому восстановить Porsche 911 Turbo будет нетрудно.

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Porsche 911 Turbo сейчас очень ценится коллекционерами и сейчас средняя цена таких авто составляет примерно 200 000 долларов. Дело в том, что это последнее поколение модели с двигателем воздушного охлаждения.

Porsche 911 Turbo 90-х сейчас ценится коллекционерами Фото: Porsche

Этот 3,6-литровый оппозитный турбомотор выдает 408 л. с. и 550 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 290 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили раритетную амфибию ЛуАЗ 1975 года. После реставрации ее выставят в музее.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции ретроавтомобилей, которую продадут на аукционе.