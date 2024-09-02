Искал 6 лет: владелец нашел угнанный спорткар Porsche за $200 000 (фото)
Раритетный Porsche 911 Turbo угнали в 2018 году. Спорткар длительное время простоял на улице, поэтому покрылся слоем грязи и песка, а в его салоне появилась плесень.
В Саудовской Аравии обнаружили заброшенный Porsche 911 Turbo 90-х годов. Оказалось, что редкое спортивное авто похищено шесть лет назад и его до сих пор ищет владелец. Об этом рассказал в Reddit его друг.
Коллекционный Porsche 911 Turbo в 993 кузове исчез в 2018 году. Сразу найти спорткар не удалось, однако его владелец не опускал руки. Недавно авто обнаружили на парковке возле заброшенного СТО в Саудовской Аравии.
Состояние Porsche 993 Turbo далеко от идеального. Машина покрыта слоем пыли, песка и грязи, а в кожаном салоне появилась плесень.
К тому же, спорткар побывал в ДТП, о чем свидетельствует треснувший задний бампер. Впрочем, силовой агрегат и ходовая целы и невредимы, поэтому восстановить Porsche 911 Turbo будет нетрудно.
Porsche 911 Turbo сейчас очень ценится коллекционерами и сейчас средняя цена таких авто составляет примерно 200 000 долларов. Дело в том, что это последнее поколение модели с двигателем воздушного охлаждения.
Этот 3,6-литровый оппозитный турбомотор выдает 408 л. с. и 550 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 290 км/ч.
Между прочим, недавно в Украине обнаружили раритетную амфибию ЛуАЗ 1975 года. После реставрации ее выставят в музее.
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