В Украину пытались ввезти битый Porsche Cayenne под видом "гуманитарки" (фото)

Porsche Cayenne внесли в перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью от немецкой компании, однако оказалось, что фирма не передавала авто украинскому благотворительному фонду.

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В Украину попытались завезти кроссовер Porsche Cayenne под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Львовская таможня на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на пункт пропуска "Грушев-Будомеж" (на границе с Польшей) приехало авто с Porsche Cayenne на прицепе-лафете. Судя по фото, кроссовер побывал в ДТП, то есть является так называемым "битком".

Дорогое авто пытались оформить как гуманитарную помощь Porsche Cayenne был изъят

В документах на Porsche отправителем авто значилась немецкая компания, а получателем — благотворительный фонд из Киевской области. Руководительница этой организации внесла дорогой кроссовер в перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью.

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Впрочем, в ходе проверки оказалось, что компания из Германии не отправляла в Украину "гуманитарку", поэтому на таможне составили протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Теперь дело будет рассматривать суд. Кроссовер Porsche Cayenne был временно изъят.

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