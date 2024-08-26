В Україну намагалися ввезти битий Porsche Cayenne під виглядом "гуманітарки" (фото)

Porsche Cayenne внесли до переліку товарів, які визнаються гуманітарною допомогою від німецької компанії, однак виявилося, що фірма не передавала авто українському благодійному фонду.

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До України спробували завезти кросовер Porsche Cayenne під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Львівська митниця на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на пункт пропуску "Грушів-Будомєж" (на кордоні з Польщею) приїхало авто із Porsche Cayenne на причепі-лафеті. Судячи з фото, кросовер побував у ДТП, тобто є так званим "битком".

Дороге авто намагалися оформити як гуманітарну допомогу Porsche Cayenne було вилучено

У документах на Porsche відправником авто значилася німецька компанія, а одержувачем – благодійний фонд із Київської області. Керівниця цієї організації внесла дорогий кросовер до переліку товарів, які визнаються гуманітарною допомогою.

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Утім, у ході перевірки виявилося, що компанія з Німеччини не відправляла до України "гуманітарку", тому на митниці склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Тепер справу розглядатиме суд. Кросовер Porsche Cayenne було тимчасово вилучено.

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